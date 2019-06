TMW - Italia U21, dubbi di formazione: chance dal 1' per Orsolini e Cutrone

Fonte: Dario Ronzulli

Per la gara con la Polonia (in programma domani sera a Bologna), il ct dell'Italia Under 21 Di Biagio ha molti dubbi di formazione, soprattutto a causa degli acciacchi variamente assortiti (fra tutti quelli di Zaniolo, Kean, Calabresi, Dimarco, Bonifazi...). Più che probabile, a questo punto, un possibile spazio dal 1' per Orsolini, Cutrone e Bastoni‬ (inizialmente in panchina nel match d'esordio contro la Spagna).