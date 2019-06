Fonte: Dal nostro inviato a Reggio Emilia, Dario Ronzulli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Orsolini non sta partecipando alla seduta di rifinitura in vista della decisiva sfida dell'Italia U21 di domani (la squadra di Di Biagio se la vedrà col Belgio). L'esterno offensivo del Bologna sta seguendo l'allenamento da bordo campo, senza fasciatura alla spalla sinistra. Come ha dichiarato lo stesso CT, Orsolini è tra gli infortunati e non dovrebbe giocare domani.