tmw Iturbe e il mancato accordo col Genoa: "Nessun infortunio, pochi giorni dopo ero in campo"

Nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di TMW, l'attaccante Juan Iturbe è tornato sulla trattativa col Genoa. L'ex Roma negli ultimi gironi di gennaio è sbarcato a Genova ma, dopo le visite mediche, non ha chiuso l'accordo ed è rientrato in Messico, firmando a quel punto per il Pachuca: "Ma non era certo un problema fisico - ha detto -. Una settimana dopo ero di nuovo in campo in Messico. Andato via da Genoa, ho trovato una nuova squadra sempre in Messico e mi sono trasferito al Pachuca. Non avevo alcun problem fisico. La verità è che quando sono sbarcato in Italia non avevo ancora un accordo al 100%. Il Genoa mi fece arrivare in Italia perché convinto che sarebbero usciti altri attaccanti. Invece, l'ultimo giorno erano ancora tutti lì e alla fine non abbiamo raggiunto l'accordo".

Clicca qui per l'intervista integrale a Juan Iturbe