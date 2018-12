Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, è stato premiato sul palco del Golden Foot come 'Best European Player Manager'. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Cristiano Ronaldo alla Juve? Il merito è del presidente Agnelli, che ha preso la decisione di prendere Cristiano. Florentino Perez? E' una situazione normale, le parti volevano l'accordo... facile trovare l'accordo quando è così. E' stato lui a chiedermi, sette mesi fa, di volere giocare nella Juve. E la cosa sembrava quasi impossibile. La prima riunione con Nedved e Paratici, nell'albergo del ritiro del Real Madrid a Torino. Lì è cominciata la trattativa. Poi le cose si sono evolute, l'intervento di Andrea Agnelli è stato poi decisivo. La trattativa è durata circa tre mesi. E alla fine sappiamo come sia andata".