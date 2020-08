tmw Jorge Messi atteso tra mercoledì e giovedì a Barcellona: ribadirà l'addio a Bartomeu

Partenza rimandata per Jorge Messi. Se fino a qualche giorno fa il padre-agente del giocatore aveva deciso di raggiungere il figlio già nel fine-settimana passato, proprio come raccontatovi su queste colonne giovedì, la partita a scacchi col Barça è proseguita e Messi Sr. è rimasto, almeno per il momento, ad osservare in lontananza dalla sua Rosario in Argentina.

In costante contatto con Leo e col resto dell'entourage, l'idea di Jorge Messi per adesso è così - secondo quanto appreso da TMW - quella di viaggiare alla volta di Barcellona a metà di questa settimana (tra mercoledì e giovedì). Una mossa ancora non decisa al 100%, ma legata ovviamente all'evolversi della situazione.

L'obiettivo resta sempre il solito: trovare un accordo amichevole col club per l'addio della Pulga. Se i blaugrana non mollano sulla clausola di risoluzione da 700 milioni di euro e insistono sul rinnovo, Messi e i suoi avvocati sono infatti sicuri della validità della clausola unilaterale che ha permesso al calciatore di liberarsi dal suo contratto: il tema principale, questo, del probabile summit tra Jorge e Bartomeu in programma non appena l'argentino sarà in città.