tmw Messi, addio al Barcellona. Papà Jorge arriverà in Catalogna nel weekend

Jorge Messi non è attualmente in Europa, ma dovrebbe sbarcarvi nei prossimi giorni. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il padre-agente dell'attaccante del Barcellona partirà nel weekend per raggiungere Lionel a Barcellona. L'atteso incontro con il Manchester City, dunque, dovrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana, in Catalogna (più probabile) o in Inghilterra.