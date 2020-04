tmw Juary: "Io e la Santos Academy a Milano. Ecco la mia nuova sfida"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Jorge Juary ha parlato delle sue nuove idee per il presente e il futuro. Ora è in Italia perchè a Milano ha appena aperto la Santos Academy, una sorta di scuola calcio del club paulista nel nostro paese. E Juary è il coordinatore tecnico. "E' nato tutto sei-sette mesi fa, per vedere se si potevano allargare e implementare le nostre possibilità per il settore giovanile. Sono stato alcuni mesi in Cina e poi si è aperta questa chance a Milano (la sede è in Piazza Tirana 17). Per me lavorare con i giovani è una sfida".

Ma che tipo di Academy è?

"E' diversa dalle altre. Vogliamo formare anche degli uomini prima che calciatori. Anche questo è un bell'obiettivo. Ancora dobbiamo partire perchè quando stavamo per farlo è arrivato il virus che ha fermato tutto. Abbiamo ragazzi di Milano, tutti italiani. L'intento fare un settore giovanile che ci dia l'opportunità di provare a portare in Brasile qualche ragazzo al Santos e magari portare in Italia dal Brasile qualche altro giovane"

Tornando al calcio del passato lei ad Avelllino ha vissuto il dramma del terremoto e il calcio cosa portò in quel periodo? Che cosa seppe dare?

"Credo che questo virus sia quasi più difficile e più brutto del terremoto. Il terremoto dura 9-12 secondi, certo poi ti devi salvare e devi lavorare per ricostruire. Il calcio fu una valvola di sfogo per ripartire. Adesso però credo che sia più importante la salute. Si deve aspettare prima di riprendere, non dobbiamo dimenticarci che ci sono tante persone che hanno perso genitori e parenti".