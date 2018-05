TMW - Juve, Marotta: "Mandzukic resta. No a Milinkovic-Savic, costa tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina, l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha rassicurato i tifosi bianconeri sulla permanenza di Mario Mandzukic: "Vale il principio di sempre, quando un giocatore chiede di andare via cerchiamo sempre di accontentarlo. In questo momento non dobbiamo registrare alcuna posizione di questa natura: Mandzukic sarà un giocatore della Juventus anche l'anno prossimo".

Su Milinkovic-Savic, Marotta ha chiuso a doppia mandata: "Considerati anche i valori di mercato non ci avventuriamo su questa pista".

