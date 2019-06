Fonte: dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo essere atterrato a Caselle il neo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è subito andato alla Continassa e in questi minuti si trova all'interno della struttura con i vertici dell'area tecnica, per il primo sopralluogo e le prime chiacchiere dal suo arrivo in bianconero.