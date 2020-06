tmw Juve Stabia, a Forte inizia a pensare il Lecce

E' stato da poco riscattato dal Waasland-Beveren Francesco Forte che ora è tutto della Juve Stabia. L'attaccante classe '93 piace in Serie A e a lui sta pensando anche il Lecce. Nel corso di questa stagione in effetti si è fatto largo con la sua vena realizzativa mettendo a segno in B tredici reti in ventuno gare