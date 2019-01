© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, meglio noto come Emerson, potrebbe presto sbarcare in Italia. Cursore di difesa classe 1999 dell'Atletico Mineiro, club dove è sbarcato solo lo scorso aprile ma dove nonostante la giovanissima età si è già imposto come protagonista, ha estimatori nel Belpaese. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sul giocatore ci sarebbe la Juventus: potrebbe però prenderlo la Sampdoria coi bianconeri che si riserverebbero eventualmente una sorta di prelazione per il futuro.