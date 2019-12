TMW - Juve-United, duello per Haaland. Inglesi rilanciano su commissione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United tenta la rimonta sulla Juventus per Erling Braut Haaland, centravanti del Salisburgo. I Red Devils hanno già offerto il valore della clausola rescissoria - 30 milioni di euro - per liberare il giocatore. Di per sé il norvegese ha capito di avere fatto il proprio tempo in Austria, perché dopo la vetrina luccicante della Champions League è il momento giusto per monetizzare, con un contratto molto alto.

12 MILIONI A RAIOLA - Lo United ha alzato la propria commissione dai 6-7 milioni ai 12 proposti oggi al procuratore del calciatore. Ancora leggermente distante dalla proposta della Juve che, però, rischia di rimanere con il cerino in mano perché Haaland vuole essere il centro del progetto, non una scelta tra le altre. La presenza di Higuain e quella di Cristiano Ronaldo potrebbero essere più un ostacolo che un boost alla trattativa, perché allo United sarebbe il centravanti titolare senza grosse discussioni, con Rashford a fare da tandem. Insomma, è questione di prospettiva. La fretta di decidere, comunque, non c'è: il tavolo sarà apparecchiato per il dopo Natale.