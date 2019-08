TMW - Juve-United, Mandzukic fondamentale nella trattativa Lukaku-Dybala

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come emerso nelle scorse ore Mario Mandzukic potrebbe risultare fondamentale perché vada in porto lo scambio Lukaku-Dybala tra Juve e Manchester United. Il croato accetterebbe senza pensarci due volte la destinazione Premier League e aspetta gli sviluppi della trattativa tra i due club. L'argentino non ha ancora deciso il suo futuro e sta temporeggiando in un ambiente di grande pressione. I bianconeri spingono, lo United ha ulteriormente migliorato l'offerta per il suo ingaggio, salendo fino a 12 milioni di euro, e domani ci saranno nuovi contatti.