Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allarme rientrato, in casa Juventus, per Gonzalo Higuain, che ieri aveva lavorato a parte a seguito di un affaticamento alla coscia sinistra. L'argentino oggi si è allenato regolarmente in gruppo e si candida per una maglia da titolare nel match di domenica sera all'Olimpico, contro la Roma.