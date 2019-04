TMW - Juventus, Allegri: "Pubblico meraviglioso, sono fortunato"

Fonte: Giovanni Albanese

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato in zona mista la vittoria dello Scudetto arrivata oggi matematicamente: “Oggi il pubblico è stato meraviglioso, i ragazzi altrettanto dopo un primo tempo difficile contro una buona Fiorentina. Come si affrontano le prossime gare? Sono partite belle, sabato a San Siro ci saranno 60mila persone, loro si giocano la Champions e noi vogliamo ottenere un buon risultato. Dove migliorare? Ora non lo so, sono stanco e ho fame. L’unico ad aver vinto cinque Scudetti di fila? Sarò più contento quando smetterò e me ne renderò conto. Io uomo dei record? No, mi sento un uomo fortunato che allena dei grandi giocatori in una grande società. Ogni anno è una stagione diversa, era importante aver vinto lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo perché poi poteva diventare complicato”.