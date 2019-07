TMW - Juventus, Demiral per ora non parte. I bianconeri vogliono valutarlo

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Juventus non starebbe considerando l'opzione di cedere a titolo definitivo il difensore Mehir Demiral, appena arrivato dal Sassuolo - club a cui i bianconeri dovrebbero una percentuale importante (40% o 50%) della futura rivendita del turco - e starebbe seriamente riflettendo sul non privarsi del giocatore neanche in prestito. Il club crede infatti fortemente nelle qualità del classe '98 e solo più avanti nel corso dell'estate, dopo che il tecnico Maurizio Sarri l'avrà valutato a fondo dal punto di vista tattico potrebbe aprire a una cessione a titolo temporaneo che al momento non è in programma.