Juventus-Dybala, dopo la Coppa Italia nuovi contatti per il rinnovo: la situazione

Paulo Dybala e la Juventus, prove di futuro ancora insieme. L’attaccante argentino vuole sentirsi al centro del progetto bianconero e dopo l’estate scorsa, quando era stato messo sul mercato, ha riconquistato tutti. Si lavora al rinnovo del contratto fino al 2025 e al momento c’è distanza tra le parti. Dopo la finale di Coppa Italia, al di là del risultato, la Juve riallaccerà i contatti con l’entourage di Dybala. L’argentino vorrebbe rimanere sentendosi valorizzato e protagonista anche per il futuro. La richiesta di aumento dell’ingaggio è concreta, ma non si è parlato di 15 milioni, bensì di un riconoscimento che lo porti a diventare uno dei calciatori più apprezzati e al centro del progetto Juve anche per le prossime stagioni. E i prossimi saranno giorni caldi per cercare di arrivare alla fumata bianca. Serpeggia ottimismo da entrambe le parti, anche se vanno limati alcuni dettagli importanti su cifre e bonus. Ma la Juventus vuole andare avanti con Dybala. E Paulo vuole proseguire in bianconero. Fino al 2025...