tmw Juventus-Dybala, si avvicina il rinnovo. Chelsea alla finestra, retroscena Lautaro

Paulo Dybala e il rinnovo con la Juventus, passi avanti. Gli ultimi contatti hanno portato ad un ulteriore avvicinamento per il prolungamento fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. La prossima settimana potrebbe essere importante per avvicinarsi ancora e arrivare alla fumata bianca. Intanto a Dybala pensa il Chelsea: è un’idea concreta al vaglio del club inglese che studia la situazione legata al rinnovo. Emerge inoltre un retroscena: il Chelsea in estate ci ha provato per Lautaro Martinez, ma l’attaccante nerazzurro ha declinato perché sarebbe andato via soltanto per il Barcellona o il Real Madrid. E ora i Blues guardano ancora in Italia: occhi puntati, per la prossima stagione, sulla situazione di Dybala...