TMW - Juventus-Hellas, quasi 900 biglietti venduti per il settore ospiti

Fonte: dall'inviato Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante lo stop dello scorso weekend, contro il Milan, non si placa l'entusiasmo gialloblù per il ritorno in Serie A: stando a quanto da noi raccolto, sono già quasi 900 biglietti venduti per il settore ospiti in occasione di Juventus-Hellas Verona, sfida del prossimo weekend di Serie A. La sfida è in programma domani alle ore 18.