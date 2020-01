Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani mattina Dejan Kulusevski sarà al J-Medical per le visite mediche, ma ora è già al J-Hotel di Torino per pernottare in vista delle fatiche mattutine. La Juventus ha quindi il suo botto di inizio 2020, con lo svedese costato 35 milioni più bonus. Kulusevski dovrebbe rimanere a Parma per i prossimi sei mesi, anche se non sono da escludere colpi di scena.