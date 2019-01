TMW - Juventus, maxi offerta dalla Cina per Mandzukic. Lui rifiuta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La grande stagione vissuta fin qui da Mario Mandzukic non è rimasta in mente solamente alle società italiane, puntualmente trafitte dalla coordinazione del croato. Il suo nome è finito nella lista dei desideri dello Shanghai SIPG, club cinese che sta cercando un grande attaccante, provandoci con Diego Costa e Edin Dzeko, fra gli altri.

MAXI OFFERTA - Un triennale a cifre altissime, alla Pellè per intenderci, intorno ai 15-16 milioni di euro. Una proposta che però pare non avere smosso l'appetito del centravanti della Juventus, intenzionato a rimanere per vincere la Champions League.