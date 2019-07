TMW - Juventus, missione inglese per Paratici: si lavora alle cessioni

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Missione inglese per Fabio Paratici. Il dirigente bianconero oggi era a Londra ed è rientrato in tarda serata a Milano. In Inghilterra ha lavorato sulle uscite che al momento sono la priorità: difficilmente si riaprirà la trattativa con il Benfica per Mattia Perin, adesso c'è l'Aston Villa in pressing sul portiere della Juventus, ma non è l'unico club. Capitolo Moise Kean: l'attaccante bianconero continua ad essere un obiettivo di mercato dell'Everton, ma c'è ancora distanza soprattutto sulla formula, con la Juventus che vorrebbe inserire la recompra.