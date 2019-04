TMW - Juventus, Nedved: "Ripetere questo ciclo sarà impossibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha commentato in zona mista la vittoria dell’ottavo Scudetto consecutivo: “Fare un ciclo così lungo non è difficile, è impossibile. Credo che una cosa come questa non si ripeterà più nella storia, soprattutto in Italia dove è veramente difficile vincere i campionati. Noi abbiamo vinto e rivinto con grandissimi giocatori e grandissimi allenatori, con la voglia della vittoria e la nostra mentalità juventina. Complimenti a tutta la società, perché è dura vincere tutti questi trofei. E' una cosa pazzesca".