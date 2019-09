© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine Mario Mandzukic non vestirà la maglia dell’Al Rayyan in Qatar e resterà alla Juventus almeno fino a gennaio quando con la riapertura del mercato avrà la possibilità di mettersi in gioco in un altro campionato europeo (la Premier League in pole) o volare in Cina. Il croato, come raccontato nei giorni scorsi , non era troppo convinto della destinazione e a questo si è aggiunto lo scoglio dei 10 milioni di euro richiesti dalla Juventus al club qatariota, che pensava di prenderlo a prezzo di saldo se non proprio a zero, portando una trattativa che sembrava sul punto di chiudersi a trascinarsi stancamente fino alla fumata nera delle ultime ore.