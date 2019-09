TMW - Juventus, non si sblocca il trasferimento di Mandzukic in Qatar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trasferimento di Mario Mandzukic all’Al-Rayyan resta in stand-by quando mancano sette giorni alla chiusura della finestra di mercato in Qatar. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione lo scoglio che ancora non si è riuscito a superare è quello della richiesta avanzata dalla Juventus per il cartellino dell’attaccante croato: 10 milioni di euro. Una cifra che il club qatariota non sembra disposto a versare nelle casse bianconere sopratutto tenuto conto dell’età del calciatore, classe ‘86.

La posizione qatariota - L’Al-Rayyan infatti pensava, o forse sperava, di poter portare il croato nel paese arabo a costo zero, un’operazione molto comune visto che a parte Al Duhail e Al Sadd difficilmente i club del Qatar spendono per i cartellini dei calciatori stranieri che vanno a impreziosire il campionato, preferendo i parametri zero a cui poi corrispondono contratti importanti (come sarebbe anche nel caso di Mandzukic a cui andrebbero 7,5 milioni di euro l’anno). A sette giorni dal termine quindi gli spiragli per la fumata bianca sembrano ridursi anche se ancora non si può avere la certezza che l’affare sia saltato. Probabile che la parola fine sulla vicenda, in un senso o nell’altro, arrivi nei prossimi due o tre giorni.