La Juventus si muove per il futuro. Occhi su Manuel Insaurralde, centrocampista classe 99 del San Lorenzo. Previsto un incontro con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione al di là della clausola di uscita di 15 milioni che appare eccessivamente onerosa. La Juve lo ha monitorato e incontrerà nei prossimi giorni l’agente. Insaurralde la nuova idea per il futuro bianconero...