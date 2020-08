tmw Juventus, Pirlo chiama Igor Tudor: vuole il tecnico dell'Hajduk nel suo staff

Novità sullo staff della Juventus, raccolte da Tuttomercatoweb.com. Il nuovo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, ha chiamato l'ex bianconero Igor Tudor per farlo entrare nel suo staff in bianconero: l'ex tecnico dell'Udinese, attualmente guida dell'Hajduk Spalato in patria, darà una risposta in giornata.