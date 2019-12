TMW - Juventus, pole position per Haaland. Maxi commissione per Raiola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus è davanti a tutti nella corsa a Erling Braut Haaland, attaccante norvegese di proprietà del Salisburgo. All'interno del contratto c'è una clausola da 30 milioni di euro, con molti club che l'hanno già messa nel mirino. A quel punto molto dipenderà anche dall'ingaggio, perché per ora la Juve offre 3,5 milioni all'anno - per arrivare a cinque con i bonus. Raiola però vorrebbe arrivare a contrattare un accordo alla De Ligt, con un più corposo fisso e molte variabili.

MAXI COMMISSIONE - Ovviamente non è finita qui, perché Haaland a 30 milioni sarebbe un affare colossale. E Raiola lo sa benissimo, per questo chiede circa 15 milioni di euro per portarlo da una parte o dall'altra. I rapporti con la sponda bianconera di Torino sono ottimi (De Ligt, ma anche Pogba...) l'unica perplessità è se la Juventus ha intenzione di affidare il proprio attacco a un ragazzo di diciannove anni. Il giocatore pare abbia comunque già visitato il centro sportivo.