TMW - Juventus, pressing PSG su Mandzukic: decide il croato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus resta concentrata sulle uscite. E' confermata la trattativa con il Paris Saint Germain che in emergenza in attacco dopo gli infortuni di Mbappé e Cavani, ha chiesto Mario Mandzukic ai bianconeri. Il giocatore ci sta pensando, la società attende la decisione del croato e trovare l'intesa coi francesi non sarà difficile. Non solo: Leonardo ha chiesto direttamente anche Emre Can, che garantirebbe alla Juventus una plusvalenza pesante visto che il tedesco è arrivato l'anno scorso a parametro zero.