TMW - Kanchelskis: "Golovin-Juve, è uno scherzo? E' da metà classifica"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex stella della Russia Andrej Kanchelskis dice la sua sulla politica ingaggi dei calciatori russi e su Aleksandr Golovin, obiettivo di mercato della Juventus: "Purtroppo in Russia si è persa la storia, la tradizione e il sistema per preparare i calciatori. I giocatori attuali poi non sanno cosa è stato il nostro passato calcistico ed è un problema. Non ci sono buone scuole o accademie e ovviamente non escono fuori talenti. Il livello è terribile, serve cambiare tutto".

Certo, una volta era diverso. Chi arrivava dall'Unione Sovietica aveva il salario minimo

"Anche io prendevo poco in Inghilterra ma senza risalire all'Unione Sovietica anche Shevchenko quando si trasferì al Milan non aveva di certo un ingaggio faraonico. Se l'è poi conquistato migliorando di anno in anno. Situazione che da noi non è più possibile: i giocatori prendono tanto, hanno la comodità di fare sempre la Champions restando in patria magari giocando per CSKA o Zenit e non hanno necessità di emigrare. E non migliorano. Questa è la mentalità attuale".

Ultimamente sta emergendo il talento di Golovin. Si dice piaccia alla Juventus

"Sta scherzando? Non credo proprio la Juventus possa interessarsi a Golovin che è un buon giocatore ma al massimo da squadra da media classifica di Serie A".