TMW - Kasami può tornare in Italia: tre club di Serie A in pressing

© foto di Federico De Luca

Pajtim Kasami può tornare in Italia otto anni dopo il suo addio al Palermo. Il calciatore svizzero di origini albanesi, valutato dal Sion tra i 4 e i 5 milioni di euro, piace a Udinese, Atalanta e Sassuolo: contatti recenti tra le parti, col giocatore classe '92 che spinge per il suo ritorno in Serie A.