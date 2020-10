tmw Khedira fuori dalla lista ma in campo: è in gruppo alla vigilia di Dinamo Kiev-Juventus

Sami Khedira ha preso parte alla seduta di rifinitura della Juventus di questa mattina, pur non essendo presente in lista UEFA e per questo non utilizzabile da Andrea Pirlo nella sfida di domani contro la Dinamo Kiev. Il tedesco si è comunque allenato con i suoi compagni, come possiamo vedere dalle foto di TuttoMercatoweb.com.