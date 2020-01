© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Andrea Pinamonti al Genoa CFC a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in cessione definitiva". E' il comunicato col quale lo scorso 30 giugno, l'Inter comunicò la cessione di Andrea Pinamonti al Genoa. Un'operazione chiusa dal club nerazzurro in tempo utile per farla apparire nel bilancio chiuso lo scorso giugno e che, adesso, rischia di far saltare un nuovo passaggio in prestito del centravanti classe '99.

Con quell'accordo, l'Inter s'è infatti assicurata il pagamento di 18 milioni di euro da parte del Genoa durante questa stagione. E quell'operazione non può essere disattesa perché trattasi di soldi già inseriti nello scorso bilancio. Il club nerazzurro ha sì la possibilità di contro-riscattare il giocatore in estate, ma intanto deve ricevere a febbraio i soldi per il riscatto del cartellino da parte del Genoa.

Ecco perché in queste ore gli avvocati sono al lavoro per capire se c'è la possibilità di risolvere la trattative. Ed una eventuale cessione in prestito (alla SPAL o al Verona) è al momento question solo successiva