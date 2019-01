© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Atletico Madrid non ha ancora perso le speranze. Vuole tenere il suo condottiero, Diego Godin. E ci proverà finché sarà possibile. Previsto un incontro per provare a gettare le basi per il rinnovo, nel tentativo di trattenere il difensore che ha un’offerta seria e concreta da parte dell’Inter. Sarà un modo per confrontarsi, guardarsi negli occhi e capire se ci sono le condizioni per proseguire sulla base di un annuale con opzione. La sensazione è che un punto d’incontro alla fine si possa trovare. A sorpresa l’Atletico Madrid e Godin potrebbero continuare insieme. Giorni caldi, l’Inter attende novità per capire come muoversi. E l’Atletico prova a blindare il suo condottiero...