TMW - Laszlo Boloni: "CR7 il migliore di sempre. E la sua storia non è finita"

Laszlo Boloni, l'allenatore che lanciò Cristiano Ronaldo tra i professionisti allo Sporting CP nel 2002, non ha mostrato alcun dubbio su quale sia il miglior calciatore in circolazione. Queste le sue dichiarazioni in merito nel corso della lunga intervista esclusiva concessa a TMW: "Per me sì, senza alcun dubbio. E non solo di oggi. Cristiano Ronaldo è uno dei migliori calciatori, se non il migliore in assoluto, della storia del calcio. È vero, oggi c'è anche Messi e in passato ci sono stati campioni del calibro di Pelé, Maradona, Cruijff... Ma CR7 ha vinto tutto, sta facendo una carriera straordinaria e - ripeto - ha ancora tanto da dare al nostro calcio"

Nonostante i suoi 34 anni suonati.

"La carta d'identità non ha mai rispecchiato il Cristiano Ronaldo che si vede in campo. A 17 anni ne dimostrava il doppio, almeno di testa. Oggi, per come corre e attacca affamato la porta, sembra che ne abbia invece la metà. Cristiano è un atleta eccezionale, un professionista esemplare che potrà giocare ancora a lungo. La Juve e il Portogallo possono stare tranquilli: la favola di CR7 non finisce qui".