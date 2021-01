Parma, in arrivo Zagaritis dal Panathinaikos: lo conferma l'allenatore Boloni

Sarà Vasilios Zagaritis il prossimo rinforzo del Parma. La conferma dell'addio del laterale mancino del Panathinaikos arriva proprio per bocca dell'allenatore del club László Bölöni. Ai microfoni del media greco Nova Sports, il tecnico rumeno ha confermato come Zagaritis sia praticamente un giocatore del Parma: "Sono rattristato che Zagaritis se ne vada. Cercavo un modo per coinvolgerlo ancora di più nel gioco di squadra, ma ha scelto un'altra strada. Rispetto la sua decisione, ma non sono d'accordo. Capisco che voglia difendere il suo interesse immediato, ma credo che dovremmo fare lo stesso per l'interesse del club. Gli auguro tutto il meglio e ogni successo, ma non siamo soddisfatti di questa decisione. Gli interessi del club e del giocatore sono divisi, io sto difendendo quelli del club".