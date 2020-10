tmw Lautaro, per il Barça è nella lista delle priorità. Eventuale rinnovo non decisivo

Il Barcellona continua a essere interessato a Lautaro Martinez, centravanti argentino dell'Inter. Al netto delle acque agitate in casa blaugrana - che potrebbero cambiare molto del futuro dei catalani - il Toro è il primissimo nome per l'attacco della prossima stagione. Anche perché è una richiesta esplicita di Lionel Messi, che lo avrebbe voluto già da quest'estate, almeno nella situazione precedente al burofax.

IL RINNOVO NON ESCLUDE NULLA - Nelle ultime settimane ci sono stati contatti (e incontrI) fra le parti per l'eventuale prolungamento. Lautaro ha iniziato chiedendo 6 milioni, poi aveva alzato il tiro prima del Coronavirus, ora sarebbe rientrato su cifre più o meno simili a quelle dell'anno scorso. È evidente che un rinnovo non cambierebbe la sua posizione: dovesse arrivare il Barcellona, ovviamente con una offerta convincente anche per Suning e l'Inter, non rifiuterebbe il trasferimento al Barcellona, anzi.