tmw Lazio, allenamento odierno senza Acerbi, Immobile e Strakosha. Ok Leiva

Dopo lo strappo di domenica scorsa, Acerbi oggi non si è visto in campo, così come Immobile e Strakosha. Inzaghi però per il secondo giorno consecutivo ha potuto contare su Leiva, ormai pienamente recuperato al 100% dopo i fastidi al ginocchio destro. Differenziato per Cataldi e Andrè Anderson, mentre Vavro e Adekanye erano assenti: l’olandese doveva fare domani mattina le visite di idoneità, ma sono state annullate.