tmw Lazio, attesa per David Silva: non c'è ancora la firma, la Lazio vuole chiudere al più presto

vedi letture

David Silva tiene in ansia la Lazio. Il 34enne centrocampista la scorsa settimana ha deciso di sposare il progetto biancoceleste, ma la firma sul triennale da 4 milioni di euro - inizialmente prevista per lunedì - è già slittata due volte. Il fratello-manager è a Lisbona, dove lo spagnolo è in ritiro con il Manchester City per le Final Eight di Champions, e continua a far aspettare Tare e Lotito. L'imminente impegno degli inglesi contro il Lione (sabato sera) è probabilmente la causa del rallentamento della trattativa, ma la Lazio fin quando non ci sarà il nero su bianco non è tranquilla.

Nelle ultime ore si è parlato di nuovi interessamenti dal Qatar, smentiti anche perché lo stesso giocatore più volte ha ribadito di voler rimanere in Europa. La Lazio ha avuto la sua parola, ora però vuole la certezza del suo arrivo e non aspetterà in eterno. Il club capitolino vuole chiudere la trattativa entro questo fine settimana.