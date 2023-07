ufficiale Un infortunio mette fine alla carriera di David Silva. Si ritira a 37 anni

Il tremendo infortunio rimediato nei primi giorni del ritiro ha portato David Silva a prendere una dolorosa decisione. Poco fa è arrivato infatti l'annuncio del ritiro, dopo che gli esami a cui l'ex giocatore del Manchester City si è sottoposto hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il fantasista della Real Sociedad volterà dunque pagina dopo 20 anni di carriera e 19 titoli conquistati tra club e Nazionale.

Talento cristallino

Talento, visione di gioco, gol e assist. Un'intelligenza calcistica superiore, che tutti gli hanno riconosciuto nel corso degli anni. Silva ha fatto parte della generazione di invincibili che dal 2008 al 2012 ha vinto due Europei e un Mondiale, integrato perfettamente in quella macchina perfetta. Ha realizzato ben 124 gol e 154 assist in 784 partite, gli è mancata solo la vittoria in Champions League. Eibar, Celta Vigo, Valencia, Manchester City e Real Sociedad sono state le squadre che lo hanno accompagnato in questo lungo viaggio.