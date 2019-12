TMW - Lazio, esami per Luis Alberto: il centrocampista alla Clinica Paideia

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Visita di controllo presso la clinica Paideia per Luis Alberto. Il giocatore della Lazio è arrivato da pochi minuti per effettuare alcuni accertamenti in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus di domenica. Il numero 10 biancoceleste aveva infatti chiesto il cambio contro il Cagliari lunedì sera, prima di segnare il gol del momentaneo 1-1, con Inzaghi che lo ha dovuto lasciare in campo visto che aveva già terminato le sostituzioni.