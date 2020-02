vedi letture

tmw Lazio, idea Franco Vazquez per la prossima stagione

Franco Vazquez nei pensieri della Lazio per la prossima stagione. Un’idea che potrebbe essere approfondita nelle prossime settimane. L’ex Palermo potrebbe essere in uscita dal Siviglia a determinate condizioni. Una situazione da monitorare. La Lazio ci pensa, per il prossimo anno si valuta Franco Vazquez...