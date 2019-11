TMW - Lazio, Inzaghi: "Presto per il mercato. Immobile non mi sorprende"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, protagonista alla serata del "Premio Maestrelli" di Montecatini ha parlato ai media presenti: "Sono contento del riconoscimento Maestrelli, è un orgoglio".

Il terzo posto con la sua Lazio?

"Siamo in un buon momento ma il campionato è ancora lungo".

Luis Alberto sta giocando a grandi livelli

"È un ottimo giocatore che quest’anno non ha avuto problemi e sente la fiducia. Deve continuare così".

Pensa che Immobile possa giocare con Belotti in Nazionale?

"Mancini sta usando entrambi nel miglior modo possibile, poi magari un domani giocheranno anche insieme. Immobile sta facendo tanti gol, ma al di là di questo è un grandissimo uomo squadra e non mi sorprende".

Con Immobile ha avuto uno screzio, avete però risolto subito?

"Ho sempre avuto degli ottimi standard da lui perché è un ragazzo serio e continuerà sicuramente così".

La Juventus ha dei rivali per la lotta scudetto?

"L’Inter sta tenendo lo stesso passo dei bianconeri, vedremo chi la spunterà, sicuramente chi sarà più costante".

Cosa pensa del rendimento del Napoli?

"È un ottima squadra che ha perso qualche punto ma lo riprenderà perché Ancelotti è un grandissimo allenatore.

L'ha già fatto un pensierino al prossimo mercato di gennaio?

"Prima ci sono tante partite. Vedremo quello che succederà, ora pensiamo al campionato e alla coppa".

Siete quasi fuori dall'Europa League, può essere un vantaggio in chiave campionato?

"Non è un vantaggio poterci concentrare solo su quello, siamo anche stati sfortunati in Europa: come col Celtic, ci sono stati episodi che non sono dipesi da noi".

La lotta Champions sarà particolarmente agguerrita.

"Ci sono tante squadre attrezzate, è normale che la classifica si sta delineando ma non siamo neanche a un terzo del campionato quindi è troppo presto per fare previsioni".