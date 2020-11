tmw Lazio, Inzaghi sorprende: Immobile e Luis Alberto provati nell'undici anti-Crotone

Per il secondo giorno consecutivo vengono provati nella formazione di partenza. Ciro Immobile e Luis Alberto, al centro delle polemiche negli ultimi giorni per motivi diversi, viaggiano verso la maglia da titolare domani a Crotone. Stupisce più la possibile presenza dal 1' dello spagnolo. La società si era infuriata per il suo attacco sugli stipendi e voleva punirlo con una multa e con una panchina, che potrebbe essere evitate con il gran lavoro di mediazione di Inzaghi. Insieme a Ciro in attacco spazio a Correa.