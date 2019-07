TMW - Lazio, Lotito: "Milinkovic? Non dobbiamo vendere per fare mercato"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato con i cronisti presenti a margine della presentazione del progetto formativo della lazio, dedicato ai calciatori del settore giovanile e alle calciatrici della Lazio Woman. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Se spero che l'offerta per Milinkovic non arrivi? Io non spero niente, non mi sono posto il problema. Per fortuna non dobbiamo vendere per fare mercato. Soddisfatto del mercato? Lo diranno i risultati, sicuramente c'è un bel gruppo coeso. Rocchi per il dopo Inzaghi? Noi investiamo sempre sulla persona: una cosa certa, la Lazio adesso può pensare ad un futuro stabile, senza preoccupazioni. In passato, con tutto il rispetto, la Lazio ha sempre avuto precarietà. Oggi facciamo mercato con assoluta tranquillità, liberi di decidere. In termine di struttura ed organizzazione abbiamo avuto una crescita esponenziale".