© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo la Lazio di Simone Inzaghi ha ripreso la preparazione in vista del derby di domenica contro la Roma. Seduta di scarico per i giocatori impegnati ieri sera mentre Luis Alberto è tornato a lavorare sul campo, con una corsetta leggera, anche con il pallone. Non al meglio neanche Joaquin Correa ma sia lo spagnolo che l'argentino non sono al momento in dubbio per la stracittadina.