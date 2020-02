vedi letture

tmw Lazio, operazione alla caviglia per Lulic: out un mese

I problemi alla caviglia di Senad Lulic costringeranno il capitano della Lazio ad operarsi. Come raccolto da TMW l'operazione è fissata alle 14.00 di questo pomeriggio in clinica Paideia. L'intervento è necessario per risolvere il problema alla caviglia che Lulic si trascina da dicembre: i tempi di recupero dovrebbero essere di circa 30 giorni.