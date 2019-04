TMW - Lazio, Parolo: "Siamo stati dei polli, chiediamo scusa ai tifosi"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Federico Gaetano

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, dopo la sfida persa col Chievo è intervenuto ai microfoni presenti in mixed zone, tra cui quello di Tuttomercatoweb.com: "Chiediamo scusa, abbiamo sbagliato, siamo stati dei polli. Quando abbiamo reagito era troppo tardi. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, ma non abbiamo fatto questo salto di qualità che ci si aspettava. Dobbiamo solo chiedere scusa e ripartire. Noi non siamo più forti di nessuno, se non approcci bene le partite si perde anche contro squadre di categorie più basse. Non siamo stati bravi a capirlo, è stata una mancanza nostra e abbiamo sbagliato".

Per la Champions è finita? "Non è finita, matematicamente non lo è, nel calcio non si sa mai. Parte tutto da mercoledì, ci sarà una semifinale, ma per noi sarà una finale per quanto vale. Noi affrontiamo sempre le partite con mentalità, oggi invece no e questo è stato l'errore commesso. Mi scoccia perché sembrava che questo step l'avessimo superato, i troppi 'bravi' che ci siamo presi ci hanno fatto male".

Sull'espulsione di Milinkovic: "Non voglio dire che è colpa sua. Ha sbagliato e lo sa, ma l'approccio l'abbiamo sbagliato tutti. Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato e questo ci ha fatto innervosire fin da subito. Ci è costato, ma spero per lui che ne faccia tesoro. E' un gran calciatore, a volte si deve passare anche dalle cose negative".