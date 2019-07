TMW - Lazio, quadriennale per Kiyine: va in prestito alla Salernitana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione importante in prospettiva per la Lazio. Domani il centrocampista del Chievo Verona, Sofiane Kiyine sarà ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste. Contratto quadriennale, a dimostrazione della fiducia verso il calciatore che sarà ceduto in prestito alla Salernitana su richiesta di Giampiero Ventura che lo ha allenato in gialloblù apprezzandone le qualità. Un rinforzo per la Lazio del futuro e la Salernitana del presente, in arrivo c’è Sofiane Kiyine...