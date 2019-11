Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

Rifinitura in corso per la Lazio di Simone Inzaghi, attesa domani dalla sfida di Europa League contro il Cluj. A Formello, tra i portieri, non c'è Strakosha (possibile giochi Proto). Questi i giocatori a cui il tecnico ha consegnato le casacche in allenamento: Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Berisha, Cataldi, Parolo, Jony; Caicedo, Correa.

Di seguito le immagini di TMW: